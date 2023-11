300.000 Menschen beteiligen sich an propalästinensischer Großdemo in London

London: In mehreren europäischen Städten hat es wieder pro-palästinensische Großdemonstrationen gegeben. In London beteiligten sich laut Polizei etwa 300.000 Menschen. Viele von ihnen schwenkten palästinensische Flaggen und riefen Slogans wie "Waffenstillstand jetzt" und "Freies Palästina". Die Polizei nahm rund 150 Teilnehmer und rund 80 Gegendemonstranten fest. Propalästinensische Demonstrationen gab es auch in Brüssel, Paris, Berlin und München. Die Kundgebungen verliefen laut Polizei größtenteils friedlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 03:00 Uhr