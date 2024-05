3.000 Wanderer laufen 100 Kilometer in 24 Stunden

München: An dem Extremsport-Event "Megamarsch" haben am Pfingstwochenende haben Hobbysportler innerhalb von 24 Stunden ohne Pause und Schlaf 100 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Laut dem Veranstalter haben sich rund 3.000 Wanderer beteilligt. Der Weg führte von München nach Mittenwald. Die Veranstaltung findet mehrmals im Jahr an verschiedenen Standorten statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 23:00 Uhr