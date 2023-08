3000 Menschen wurden wegen Waldbrands auf Teneriffa evakuiert

Santa Cruz de Tenerife: Im Nordosten der Kanaren-Insel Teneriffa haben hunderte Feuerwehrleute auch in der Nacht weiter gegen einen Waldbrand gekämpft. Die Löschflugzeuge und -hubschrauber können aber nur bei Tageslicht eingesetzt werden. Nach Angaben der Behörden ist in den vergangenen Tagen bereits eine Fläche von knapp 3.300 Hektar verbrannt. Das entspricht etwa 5.000 Fußballfeldern. Tausende Menschen mussten ihre Häuser und Unterkünfte verlassen oder wurden aufgefordert, aufgrund der Luftverschmutzung in ihren Häusern zu bleiben. Sowohl die Polizei als auch der Regionalpräsident sprachen von einem der kompliziertesten Feuer seit mindestens 40 Jahren auf Teneriffa. Die extreme Hitze und die Wetterbedingungen würden die Arbeit noch erschweren, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 07:00 Uhr