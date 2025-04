30-stündige Waffenruhe in der Ukraine ist offenbar brüchig

Kiew: Die von Russland ausgerufene 30-stündige Waffenruhe in der Ukraine ist offenbar brüchig. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, haben seine Streitkräfte alleine heute Morgen von 59 Fällen von russischem Beschuss entlang der Frontlinie berichtet. Zudem versuche die russische Armee vereinzelt, weiter vorzurücken. In der Nacht soll es demnach auch weitere Dutzende Drohnenangriffe auf die Ukraine gegeben haben. Russlands Präsident Putin hatte gestern überraschend eine Waffenruhe von 30 Stunden über Ostern angeordnet, die bis heute 23 Uhr greifen soll. Kiew wiederum schlug eine Waffenruhe von 30 Tagen vor. Dies, so Präsident Selenskyj, würde dem Frieden eine Chance geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 09:00 Uhr