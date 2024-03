30 Staaten vereinbaren Ausbau der Atomenergie

Brüssel: Rund 30 Staaten wollen sich weltweit für den schnelleren Ausbau und eine einfachere Finanzierung von Atomkraftwerken einsetzen. In einer verabschiedeten Erklärung heißt es, man verpflichte sich dazu, das Potenzial der Nuklearenergie voll auszuschöpfen. Strom aus Atomkraftwerken sei für die Verringerung klimaschädlicher CO2-Emissionen unerlässlich. Vereinbart wurde nicht nur, neue Atomkraftwerke zu bauen, sondern auch alte Kraftwerke länger am Netz zu halten. An dem Treffen nahmen unter anderem Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, den Niederlanden und Polen sowie hochrangige Vertreter aus den USA, China und Japan teil.

