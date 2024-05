30 Prozent der globalen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Brüssel: Im vergangenen Jahr wurde weltweit fast ein Drittel des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien hergestellt. Das belegt eine Studie der Denkfabrik "Ember". Demnach hat vor allem der Ausbau von Solar- und Windkraft an Fahrt gewonnen. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft ging hingegen wegen Dürren in vielen Regionen zurück, was zu einem Anstieg der Kohleverstromung führte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2024 04:00 Uhr