30 Polnische Medien demonstrieren gegen Zugangsverbot an Grenze

Nachrichtenarchiv - 14.09.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Rund 30 polnische Medien haben gegen ein Zugangsverbot an der Grenze zu Belarus protestiert. In einer gemeinsamen Erklärung werfen sie der polnischen Regierung vor, dass dort seit Wochen Migranten unter menschenunwürdigen Bedingungen festsitzen. Das Vorgehen der Warschauer Regierung sei eine illegale Behinderung von Journalisten, heißt es. Polens Präsident Duda hatte Anfang des Monats einen Notstand an der Grenze verhängt, nachdem tausende Migranten über Belarus in die EU gekommen waren. Journalisten ist es untersagt, den drei Kilometer breiten und mehr als 400 Kilometer langen Grenzstreifen zu betreten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.09.2021 18:45 Uhr