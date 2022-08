30 Menschen sterben bei israelischen Angriffen

Nachrichtenarchiv - 07.08.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gaza: Bei der schlimmsten Eskalation der Gewalt im Nahen Osten seit mehr als einem Jahr sind nach palästinensischen Angaben im Gazastreifen mehr als 30 Menschen getötet und zudem mehr als 260 Menschen verletzt worden. Als Reaktion auf israelische Luftangriffe feuerte die radikale Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad am Wochenende mehr als 500 Raketen in Richtung Israel ab. Heute wurde erstmals seit Beginn der jüngsten Konfrontation Luftalarm in der Region um Jerusalem ausgelöst. Ursache für die jüngste Gewalt ist ein israelischer Sondereinsatz gegen den Islamischen Dschihad, bei dem nach israelischen Angaben einer der führenden Kommandeure, getötet wurde. Um 19 Uhr soll angeblich eine Waffenruhe in Kraft treten. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen verlautete aber, Israel habe der Waffenruhe zugestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 19:00 Uhr