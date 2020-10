30. Jahrestag der deutschen Einheit steht im Zeichen von Corona

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Deutschland feiert heute den 30. Jahrestag der Wiederevereinigung. Der zentrale Festakt findet in diesem Jahr in Potsdam statt. Dort wird am Mittag Bundespräsident Steinmeier die Hauptansprache halten. Die Feiern stehen in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln ist die Gästezahl begrenzt, ein großes Bürgerfest wie in den Jahren davor findet nicht statt. Am morgen trafen sich im sächsischen Heinersgrün bereits die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen, Söder und Kretschmer. Die beiden sprachen über die Entwicklungen in den vergangenen 30 Jahren. Kretschmer sagte dem BR vorab, für ihn sei die Wiedervereinigung abgeschlossen. Im einst geteilten Dorf Mödlareuth an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen fand ein ökumenischer Gottesdienst statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 11:00 Uhr