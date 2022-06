30-Jährige erliegt nach Messerattacke in Hamm ihren Verletzungen

Ostukrainische Großstadt Sjewjerodonezk steht weiter im Zenrum schwerster Kämpfe

Sjewjerodonezk: Im Osten der Ukraine dauert der Kampf um die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk an. Der Gouverneur der Region erklärte in einer Videoansprache, die Lage dort sei die schlimmste im ganzen Land. Viele Ortschaften in der Region stünden unter russischem Feuer. In Sjewjerodonezk wurde nach seinen Worten die Chemiefabrik Azot beschossen. Gleichzeitig vermeldet der ukrainische Präsident Selenskyj auch militärische Erfolge. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte er, in der Region Cherson westlich von Mariupol habe die ukrainische Armee russische Invasoren zurückgedrängt. Auch in der Region Saporischschja habe es Erfolge gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2022 12:00 Uhr