30-Grad-Marke erstmals in diesem Jahr geknackt

Die 30-Grad-Marke ist in Deutschland erstmals in diesem Jahr geknackt worden: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden an der Messstation Waghäusel-Kirrlach bei Heidelberg 30,4 Grad Celsius gemessen. In Ohlsbach, ebenfalls in Baden-Württemberg, lag der Wert bei 30,1 Grad. Bundesweit kommt nun aber der Wetterumschwung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2025 23:00 Uhr