2G gilt ab Dienstag nächster Woche in ganz Bayern

München: Ab nächsten Dienstag gilt in ganz Bayern die 2G-Regel. Damit reagiert die Staatsregierung auf die drastisch gestiegenen Coronazahlen, wie Gesundheitsminister Holetschek am Abend mitteilte. Nur mit konsequenten Zutrittsbeschränkungen wie 2G kann es nach seinen Worten gelingen, das Gesundheitssystem vor einer noch dramatischeren Belastung zu schützen. Daher habe sich die Koalition heute darauf verständigt, strengere Zugangsregelungen für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe in Bayern einzuführen, sagte Holetschek. Damit dürfen Ungeimpfte Restaurants und Hotels nicht mehr betreten. Den Bund forderte die Staatsregierung auf, eine Rechtsgrundlage für ein verpflichtendes 2Gplus in Clubs und Discotheken zu schaffen. Die Inzidenz im Freistaat war heute auf 454 gestiegen, bundesweit beträgt sie 264.

