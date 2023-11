29 Frühchen aus Al-Schifa-Krankenhaus sollen Ägypten erreicht haben

Kairo: Nach der Evakuierung aus dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza sind Medienberichten zufolge 29 Frühchen nach Ägypten gebracht worden. Nach Angaben eines ägyptischen Senders sind die Säuglinge in Brutkästen und werden zunnächst in einem Krankenhaus bei Rafah versorgt - bevor einige von ihnen in andere Kliniken gebracht werden. Die israelische Armee ist seit Tagen auf dem Gelände des Al-Schifa-Krankenhauses im Einsatz, unter dem sie nach eigenen Angaben eine Kommandozentrale der Hamas-Terroristen sowie Waffen und Munition entdeckt hat. Sie hatte auch Brutkästen in die Klinik gebracht, heißt es vom Militär. Inzwischen hat die Armee auch wieder zu Evakuierungen aufgerufen. Zivilisten sollten sich aus mehreren Vierteln von Gaza in Sicherheit bringen. Dazu wurde eine Karte mit der Fluchtroute veröffentlicht - und eine humanitäre Feuerpause angekündigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2023 14:00 Uhr