2,7 Milliarden Menschen ohne Unterstützung in Corona-Pandemie

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Corona-Pandemie haben 2,7 Milliarden Menschen bislang keine finanzielle Unterstützung aus staatlichen Sozialsystemen erhalten. Das berichtet die Hilfsorganisation Oxfam. Von rund einhundert US-Dollar, die reiche Länder zur Unterstützung der Bevölkerung in der Pandemie aufbringen, fließen nur etwa fünf Cent in die soziale Absicherung von Menschen in ärmeren Ländern. Das zwinge sie zu riskantem Verhalten, so Oxfam. Wie etwa trotz Anzeichen einer Corona-Infektion weiterhin zu arbeiten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.12.2020 05:00 Uhr