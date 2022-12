27-Jähriger nach tödlicher Messerattacke in Illerkirchberg festgenommen

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Illerkirchberg: Nach dem tödlichen Angriff auf zwei Mädchen bei Ulm hat die Polizei einen 27-Jährigen festgenommen. Er soll nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Morgen aus einer benachbarten Asylbewerberunterkunft gekommen sein. Nach der Tat flüchtete er laut der Mitteilung auch wieder dorthin. Als Sicherheitskräfte die Unterkunft durchsuchten, trafen sie auf drei Asylbewerber aus Eritrea. Bei dem 27-Jährigen wurde ein Messer gefunden. Die Polizei bat in der Eklärung darum, Fremde, Schutzsuchende oder Asylbewerber nicht unter Generalverdacht zu stellen oder einen solchen zu unterstützen. Ein Mann hatte in Illerkirchberg die beiden Mädchen auf dem Schulweg attackiert. Eine 14-Jährige starb, eine 13-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2022 18:45 Uhr