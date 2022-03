260.000 Menschen offiziell aus der Ukraine nach Deutschland geflohen

Lwiw und Tschernihiw melden schwere Angriffe

Kiew: Mehrere ukrainische Städte melden auch heute wieder Angriffe der russischen Luftwaffe. In der Metropole Lwiw nahe der polnischen Grenze sprechen Augenzeugen von mehreren schweren Explosionen am Stadtrand. Der Bürgermeister der Stadt rief die Bewohner auf, in Schutzräumen zu bleiben. Man warte noch auf weitere Informationen der Militärverwaltung. Laut einem ukrainischen Gouverneur wurden mehrere Menschen bei dem Angriff verletzt. Im Norden der Ukraine, in Tschernihiw beklagte der dortige Bürgermeister starke Zerstörungen durch russische Truppen. Sie sei komplett verwüstet, sagte er. Der Bürgermeister teilte mit, in den vergangenen Wochen seien in Tschernihiw mehr als 200 Zivilisten getötet worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2022 17:45 Uhr