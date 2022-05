260 ukrainische Soldaten haben das Asovstahlwerk in Mariupol verlassen

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Aus dem belagerten Stahlwerk in der Hafenstadt sind mehr als 260 ukrainische Soldaten herausgeholt worden. Das hat das Verteidigungsministerium in Kiew mitgeteilt. Unter ihnen sind 53 Verletzte. Demnach wurden die Soldaten in Orte gebracht, die von russischen Truppen besetzt sind. Sie sollen später durch einen Gefangenenaustausch zurückkehren. Unklar ist, wievele Soldaten jetzt noch in dem Stahlwerk sind. - In der Zwischenzeit ist das Gebiet um die Großstadt Lwiw nach ukrainischen Angaben wieder aus der Luft angegriffen worden. Die Attacke habe einer Militäreinrichtung an der Grenze zu Polen gegolten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 08:00 Uhr