260 ukrainische Soldaten aus Asovstahlwerk sollen in den Gefangenenaustausch

Frühere afghanische GIZ-Mitarbeitende offenbar in großer Gefahr

München: In Afghanistan sind ehemalige Mitarbeitende der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, offenbar in größerer Gefahr als bisher bekannt. Das haben Recherchen des BR ergeben. Das Problem sind demnach die Daten der Betroffenen, die ursprünglich zur Sicherheitsüberprüfung erhoben worden waren. Diese Daten könnten - so die Befürchtung - in die Hände der Taliban gefallen sein und sie nun in Lebensgefahr bringen. Die GIZ erklärte dem BR, sie sei an den Sicherheitsüberprüfungen nicht beteiligt gewesen. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Bünger spricht von einer "billigen Ausrede". Es werde deutlich, dass sich die GIZ keine Gedanken über die Sicherheit der afghanischen Mitarbeitenden gemacht habe. Diese hatten afghanischen Polizisten Lesen und Schreiben beigebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 10:00 Uhr