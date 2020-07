260 Polizisten werden heute in Bayern vereidigt

Nachrichtenarchiv - 17.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Königsbrunn: Bayerns Innenminister Herrmann vereidigt heute im Landkreis Augsburg 260 Polizisten. Üblicherweise gibt es eine zentrale Vereidigungsveranstaltung in Nürnberg. In diesem Jahr finden aber wegen der Corona-Epidemie für die 1.600 zu vereidigenden Polizisten mehrere kleinere Veranstaltungen an den einzelnen Ausbildungsstandorten statt. Das Innenministerium erwartet laut Herrmann von seinen künftigen Polizisten kommunikative Fähigkeiten, psychologisches Geschick und Kompetenz in der Konfliktbewältigung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 06:00 Uhr