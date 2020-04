26 Millionen US-Amerikaner beantragen Arbeitslosenhilfe

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA verlieren immer mehr Menschen wegen der Corona-Pandemie ihren Job. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, wurden allein in der letzten Woche mehr als 4,4 Millionen neue Erwerbslose registriert. Damit haben innerhalb der letzten fünf Wochen über 26 Millionen Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt. US-Experten sind der Auffassung, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt in den nächsten Wochen noch verschärfen wird. Das Repräsentantenhaus will heute über ein weiteres Hilfsprogramm beraten, nächste Woche soll es im Senat beschlossen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 23:00 Uhr