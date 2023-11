26 Menschen sterben bei israelischem Angriff im Süden des Gazastreifens

Gaza: Israels Militäroffensive weitet sich immer mehr in den Süden des Palästinensergebietes aus. Die Stadt Chan Junis war in der Nacht Ziel eines Luftangriffs, Berichten zufolge kamen dabei 26 Menschen ums Leben. Die israelische Armee vermutet in der Stadt wichtige Teile der Terrorinfrastruktur der Hamas. Die Bewohner wurden aufgefordert, sich Richtung Westen in Sicherheit zu bringen. In den letzten Wochen waren Tausende Zivilisten aus dem umkämpften Norden nach Chan Junis geflohen. - Derweil soll eine erste Treibstofflieferung aus Ägypten im Gazastreifen eingetroffen sein. Das israelische Kriegskabinett hatte gestern beschlossen, täglich zwei Treibstoff-Tankwagen in das Gebiet fahren zu lassen. Die Lieferungen sollen UN-Organisationen zugute kommen, um die Wasser- und Abwasser-Infrastruktur zu unterstützen, hieß es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 09:45 Uhr