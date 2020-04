2500 Pflegekräfte melden sich in Bayern freiwillig

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Rund 2.500 Pflegekräfte haben sich in Bayern freiwillig für einen Einsatz in der Corona-Krise gemeldet. Sie können bei personellen Engpässen in Krankenhäusern und Pflegeheimen einspringen. Für die Vermittlung zuständig sind das Bayerischn Gesundheitsministerium und die Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Dafür benutzen sie einen gemeinsamen Pflegepool. Seitdem sich die Lage in der Corona-Krise zugespitzt hat, versuchen Heime und Kliniken unter anderem Ärzte und Pfleger aus dem Ruhestand zurückzuholen. Für den Pool sucht das Ministerium weiterhin Menschen mit Ausbildung oder Erfahrung in einem medizinischen Beruf. Auch medizinisch-technische Assistenten, Hebammen und Notfallsanitäter können sich melden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 09:00 Uhr