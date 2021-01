2500 Menschen feiern in Frankreich illegale Silvesterparty

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich feiern rund 2.500 Menschen seit der Silvesternacht eine illegale Party. Die Raver stammen nach Behördenangaben aus verschiedenen Regionen Frankreichs und aus dem Ausland. Bei der versuchten Auflösung der Party in der Stadt Lieuron südlich von Rennes gab es gewaltsame Ausschreitungen. Partygäste warfen Steine und Flaschen auf die Polizisten; einige Sicherheitskräfte wurden leicht verletzt. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesetzt, drei weitere beschädigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 23:00 Uhr