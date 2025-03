25 Menschen werden bei Wohnungsbrand in Neu-Ulm verletzt

Neu-Ulm: Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus sind 25 Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden alle wegen einer Rauchgasvergiftung untersucht - fünf von ihnen kamen anschließend ins Krankenhaus. Zwei Verletzte mussten zudem wegen leichter Verbrennungen behandelt werden. Das Feuer war im Erdgeschoss ausgebrochen, der Rauch breitete sich dann über das Treppenhaus aus. Mehrere Bewohner können zunächst nicht in ihre Wohnungen zurück. An dem sechsgeschossigen Gebäude in Neu-Ulm entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Brandursache war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt.

