25-Jähriger gesteht Anschlagsserie in Waldkraiburg

Rosenheim: Die Polizei hat nach eigenen Angaben den Mann verhaftet, der mehrere Anschläge auf türkische Läden in Waldkraiburg verübt hat. Wie die Polizei in Rosenheim auf einer Pressekonferenz um 11 Uhr mitteilte, hat der 25-Jährige die Taten gestanden. Bei den Wohnungsdurchsuchungen habe man Rohrbomben und eine scharfe Waffe gefunden. Die Polizei erklärte, man habe einen gefährlichen Mannn verhaftet und ziemlich sicher weitere Anschläge verhindert. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd handelt es sich bei dem Mannn um einen deutschen Staatsangehörigen, der Sohn türkischstämmiger Eltern ist. Er habe angegeben, Anhänger des IS zu sein und Hass auf türkische Mitbürger zu haben. Die Anschlagsserie in Waldkraiburg hatte Mitte April begonnen, als einem Friseurgeschäft die Scheiben eingeschlagen wurden. Am folgenschwersten war ein Brandanschlag auf einen Gemüseladen, bei dem sechs Menschen verletzt wurden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2020 12:00 Uhr