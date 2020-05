25-Jähriger gesteht Anschlagsserie auf türkische Läden in Waldkraiburg

Rosenheim: Die Serie von Anschlägen auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber in Waldkraiburg ist aufgeklärt. Wie die Behörden am Vormittag in Rosenheim bekanntgegeben haben, hat ein 25-jähriger Deutscher türkischer Abstammung die Taten zugegeben. Als Motiv nannte er Hass auf Türken im Zusammenhang mit seiner Anhängerschaft zum sogenannten Islamischen Staat. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden Rohrbomben und eine Waffe sichergestellt. Der mutmaßliche Täter war vorgestern festgenommen worden, nachdem er bei einer Kontrolle am Mühldorfer Bahnhof aufgefallen war, weil er keine Fahrkarte hatte. Die Anschlagsserie in Waldkraiburg hatte Mitte April begonnen, als einem Friseurgeschäft die Scheiben eingeschlagen wurden. Es folgten ähnliche Angriffe auf eine Gaststätte und einen Imbiss. Die schwerste Attacke war ein Brandanschlag auf einen Gemüseladen - dabei wurden sechs Menschen verletzt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.05.2020 12:30 Uhr