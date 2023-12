24-stündiger Warnstreik bei der Bahn hat begonnen

München: Bei der Deutschen Bahn hat um 22 Uhr ein 24-stündiger Warnstreik im Personenverkehr begonnen. Mit Hilfe eines Notfahrplans hofft die Bahn nach eigenen Angaben 20 Prozent der Fernverbindungen aufrecht erhalten zu können. Im Regionalverkehr dürfte es zumindest in Bayern deutlich schlechter aussehen. Es werden kaum Züge unterwegs sein, zumal die Bahn ohnehin noch mit den Folgen des massiven Schneefalls vom Wochenende zu kämpfen hat. Umgestürzte Bäume hatten für etliche Oberleitungsschäden gesorgt, die noch nicht alle behoben sind. Laut Kultusministerium können Schüler, die vom Bahnstreik betroffen sind und keine Alternative haben, am Morgen zu Hause bleiben. Die S-Bahnen im Großraum München sollen bis morgen Abend zumindest stündlich fahren. Seit 18 Uhr bereits wird der Güterverkehr bestreikt. Die Gewerkschaft GDL will mit diesen Arbeitsniederlegungen ihren Forderungen im Tarifkonflikt Nachdruck verleihen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 23:00 Uhr