24-stündiger Blitzermarathon in Bayern

In Bayern finde heute wieder ein Blitzermarathon statt. Ab 6 Uhr in der Früh überprüft die Polizei 24 Stunden lang verstärkt die Geschwindigkeit im Straßenverkehr an rund 1.500 Kontrollstellen im Freistaat. Ziel der Aktion ist laut Innenministerium Raser zu stoppen, Leben zu schützen und die Menschen für verantwortungsvolles Fahren zu sensibilisieren. Im vergangenen Jahr gab es den Angaben zufolge 132 tödliche Verkehrsunfälle in Bayern, die aufgrund von zu hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit zustande gekommen sind. Das sei rund ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle, heißt es vom Ministerium.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2025 05:00 Uhr