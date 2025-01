24 Parteien wollen in Bayern zur Bundestagswahl antreten

München: Für die Bundestagswahl Ende Februar haben in Bayern 24 Parteien fristgerecht eine Landesliste eingereicht. Über ihre Zulassung wird der Landeswahlausschuss am Freitag entscheiden. Das teilte das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit. Nach der Sitzung des Wahlausschusses werden die zugelassenen Wahlvorschläge und Bewerber bekanntgeben.

