24 Menschen sterben bei Einsturz einer Schnellstraße in China

Peking: Beim Einsturz einer Schnellstraße im Süden Chinas sind nach neuesten Angaben 24 Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Augenzeugen berichteten örtlichen Medien, sie hätten ein lautes Geräusch gehört und ein metergroßes Loch an der Stelle klaffen gesehen, an der sie gerade vorbeigefahren seien. Zur Unglücksursache sagte ein staatlichen Fernsehsenders, es handele sich um eine- so wörtlich "geologische Naturkatastrophe". In der Region hatte es tagelang stark geregnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 12:45 Uhr