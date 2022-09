23 Tote bei Beschuss von zivilem Autokonvoi in Saporischschja

Steinmeier warnt vor Instrumentalisierung der Krisenstimmung durch Populisten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat vor den Versuchen von Populisten gewarnt, sich die derzeitige Krisenlage in Deutschland zunutze zu machen. Steinmeier beklagte, der Ton in Debatten werde schärfer und unversöhnlicher; Ängste würden geschürt. Eine wehrhafte Demokratie dürfe nicht zulassen, dass die Krise instrumentalisiert werde, um die Fundamente des Rechtsstaats auszuhöhlen. Anlass der Ansprache war die Verleihung von Bundesverdienstorden anlässlich des Tags der deutschen Einheit am kommenden Montag. Unter den 20 Männern und Frauen, die sich laut Bundespräsidialamt in "herausragender Weise" an der Lösung globaler Herausforderungen beteiligen, sind der Astronaut Matthias Maurer, der frühere Fußball-Profi Neven Subotic und die einstige Migrations- und Integrationsbeauftragte Marieluise Beck.

