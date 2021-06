2,3 Millionen Kurzarbeiter im Mai

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist im vergangenen Monat gesunken - und zwar von 2,5 auf 2,3 Millionen. Damit sind nach Schätzungen des Ifo-Instituts noch knapp sieben Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Der Rückgang war demnach in nahezu allen Branchen zu sehen. Überdurchschnittlich hoch waren die Zahlen allerdings lockdown-bedingt noch im Gastgewerbe. Hier gab es im Mai fast 490.000 Kurzarbeiter, was einen Anteil von 46 Prozent ausmacht. Die Schätzungen basieren auf der monatlichen Konjunkturumfrage des Instituts unter mehreren tausend Unternehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 10:00 Uhr