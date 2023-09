22 Jahre Haft für Proud-Boys-Anführer wegen Sturms auf US-Kapitol

Washington: In den Prozessen wegen des Sturms auf das US-Kapitol ist ein weiteres Urteil gesprochen worden - mit dem bislang höchsten Strafmaß: Der ehemalige Anführer der rechtsradikalen Miliz Proud Boys, Enrique Tarrio, ist zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Bei der Verkündung des Strafmaßes sagte der Richter: "An jenem Tag wurde die zuvor ungebrochene Tradition friedlicher Machtübergaben gebrochen." Anhänger des damals abgewählten Präsidenten Trump hatten am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Parlaments in Washington erstürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Biden bei der Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Tarrio war damals zwar nicht in Washington, er wurde aber beschuldigt, den Angriff auf das Kapitol geleitet zu haben. Er war deshalb wegen "aufrührerischer Verschwörung" schuldig gesprochen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.09.2023 01:00 Uhr