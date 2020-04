21 Menschen sterben in Pflegeheim in Langenzenn an den Folgen von Covid-19

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: In einem Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in Langenzenn sind in den letzten Wochen 21 Bewohner an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Wie ein Sprecher des Landkreises dem BR sagte, litten alle Betroffenen an massiven Vorerkrankungen. Nach seinen Worten sind mehr als die Hälfte der 113 Bewohner infiziert. Beim Personal sind es 40. Ende März war das Coronavirus erstmals in dem Pflegeheim in Langenzenn aufgetreten. Zeitweise kam es zu einem massiven Personalmangel, weil sich infizierte Mitarbeiter in Quarantäne begeben musste.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.04.2020 22:45 Uhr