21 Menschen sterben bei Schiffsunglück in Bangladesch

Dhaka: Mindestens 21 Menschen sind bei einem Schiffsunglück in im Osten Bangladeschs ums Leben gekommen - darunter sechs Kinder. Wie Behörden gestern Abend mitteilten, stieß ein Passagierschiff mit rund 60 Personen an Bord mit einem Frachtkahn zusammen und kenterte. Sieben Menschen konnten nach Polizeiangaben vom sinkenden Schiff gerettet werden. Sie werden im Krankenhaus behandelt. Dutzende weitere Personen werden noch vermisst. In Bangladesch kommt es häufiger zu Schiffsunglücken, weil die Boote oftmals schlecht gewartet werden oder überfüllt sind.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.08.2021 01:00 Uhr