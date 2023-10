21 Menschen sterben bei Busunglück in Venedig

Venedig: Bei einem schweren Busunglück im Stadtteil Mestre sind 21 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus hatte gestern Abend die Brüstung einer Hochstraße in Venedig durchbrochen und ist rund zehn Meter tief in Bahngleise gestürzt. Dort fing er sofort Feuer. Unter den Todesopfern ist nach Angaben der italienischen Behörden mindestens ein Deutscher. 20 Insassen des Busses wurden verletzt, fünf davon schwer. Italienische Medien spekulieren, dass der 40-jährige Busfahrer am Steuer einen Schwächeanfall erlitten hat. Er ist eines der Todesopfer. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 06:00 Uhr