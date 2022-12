21 Menschen erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung auf Kartbahn in Thüringen

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 11:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Saalfeld an der Saale: Auf einer Kartbahn in Thüringen haben 21 Menschen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Der Vorfall ereignete sich gestern Nacht einer Karthalle in Miesitz im Saale-Orla-Kreis, wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld mitteilte. Die Betroffenen im Alter von sechs bis 44 Jahren wurden von den Rettungskräften medizinisch versorgt. 17 Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Ursache der hohen Kohlenmonoxid-Konzentration war zunächst unklar. Die Karthalle wurde vorübergehend geschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2022 11:30 Uhr