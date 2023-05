21-Jähriger tötet mindestens acht Menschen in Serbien

Meldungsarchiv - 05.05.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Belgrad: Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat es einen Schusswaffenangriff in Serbien gegeben. Medienberichten zufolge erschoss ein 21-Jähriger mit einer Maschinenpistole mindestens acht Menschen, es gibt 13 Verletzte. Er soll nach einem Streit auf einem Schulhof in einem Dorf in der Nähe von Belgrad zuerst drei Gleichaltrige getötet haben, dann floh er mit dem Auto in die Nachbardörfer und schoss dort weiter um sich. Die Polizei ist im Großeinsatz, der 21-Jährige ist auf der Flucht. Erst am Mittwoch hatte ein 13-Jähriger in seiner Schule in Belgrad acht Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Deshalb hat heute in Serbien eine dreitägige Staatstrauer begonnen.

