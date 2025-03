2024 wurden in Bayern weniger Straftaten erfasst

Nürnberg: In Bayern ist die Zahl der erfassten Straftaten im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Das teilte das bayerische Innenministerium mit. Ressortchef Herrmann will am Vormittag im Polizeipräsidium Mittelfranken die ausführlichen Statistiken zum Kriminalitätsgeschehen in Bayern für 2024 vorstellen. Er führt das Minus demnach unter anderem auf die Teillegalisierung von Cannabis zurück. Manche der nach der alten Gesetzeslage noch strafbaren Taten würden heute nicht mehr geahndet, so der CSU-Politiker. Die Aufklärungsquote im Freistaat blieb Herrmann zufolge auf dem Niveau der Vorjahre.

