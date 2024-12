2024 war wärmstes Jahr seit Messbeginn in Deutschland

Offenbach: Dieses Jahr ist in Deutschland das wärmste seit 1881 gewesen - dem Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das ist für den Deutschen Wetterdienst schon jetzt klar, obwohl es bis Jahresende noch zwei Wochen hin sind. Seine genaue Jahresbilanz will der DWD in rund zwei Wochen vorstellen - dann wird es auch Werte zu den einzelnen Bundesländern sowie Angaben zu Temperatur, Regenmenge und Sonnenscheindauer geben. DWD-Vorstand Fuchs erklärte, die Folgen der sich weiter verstärkenden Erderwärmung machten sich mit häufigeren und intensiveren Wetterextremen bemerkbar. Fuchs forderte sowohl die Gesellschaft als auch jeden Einzelnen auf, das Klima besser zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 13:00 Uhr