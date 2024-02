2023 sind über 370 Menschen in Deutschland ertrunken

Hannover: In Deutschland sind im vergangenen Jahr mindestens 378 Menschen ertrunken. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, DLRG, mitteilte, waren das 23 mehr als 2022. Die meisten Menschen etranken demnach in Bayern, dort wurden 62 Tote gezählt. Der Spätsommer habe aber nochmals zahlreiche Badegäste an die Gewässer gezogen, vergleichsweise viele Todesfälle seien daher im September aufgetreten. Eine von der DLRG in Autrag gegebene Umfrage hatte 2022 gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Kinder nach Verlassen der Grundschule nicht sicher schwimmen kann. DLRG-Präsidentin Vogt erklärte dazu, man müssen sicherstellen, dass das Schwimmenlernen genauso zur Grundausbildung gehört wie das Lesen, Schreiben und Rechnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.02.2024 12:15 Uhr