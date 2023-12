2023 ist wärmstes Jahr seit Aufzeichnungsbeginn

Offenbach: 2023 war in Deutschland das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Das kann der Deutsche Wetterdienst schon heute - fünf Tage vor Jahresende mit Sicherheit sagen. Die Durchschnittstemperatur werde voraussichtlich bei 10,6 Grad liegen, so der DWD. Schon 2022 war es in Deutschland außergewöhnlich warm gewesen. Mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,5 Grad lag es gleichauf mit dem bisherigen Rekordhalter 2018.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2023 18:45 Uhr