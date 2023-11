2023 ist laut Forschern das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren

Brüssel: Europäischen Wissenschaftlern zufolge wird 2023 das wärmste Jahr seit vielen tausend Jahren. Wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitteilte, wurde der Oktober-Rekord um 0,4 Grad Celsius gebrochen, was eine enorme Marge sei. Kombiniere man die eigenen Daten mit denen des Weltklimarates IPCC könne man schon jetzt sagen, dass es in den vergangenen 125.000 Jahren nicht so warm war wie in diesem Jahr. Der IPCC erhält seine Messwerte unter anderem aus Eisbohrkernen, Baumringen und Korallenablagerungen. Als Ursache für das heiße Jahr gelten die anhaltenden Treibhausgasemissionen durch menschliche Aktivitäten. Im vergangenen Jahr hatte der weltweite CO2-Ausstoß ein Rekordhoch erreicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 15:00 Uhr