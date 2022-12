Nachrichtenarchiv - 30.12.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Offenbach: 2022 war das wärmste Jahr in Bayern seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes hatte es im Freistaat eine Durchschnittstemperatur von 10,1 Grad. Bislang lag der bayerische Rekord bei 9,9 Grad im Jahr 2018. Bundesweit war es mit 10,5 Grad zwar etwas wärmer, der bisherige Rekord aus dem Jahr 2018 wurde damit aller Voraussicht nach allerdings nicht gebrochen. Die höchste Tagestemperatur wurde mit 40,1 Grad in Hamburg gemessen. Am kältesten war mit minus 19,3 Grad in Heinersreuth-Vollhof in Oberfranken. Einen Rekord gab es laut Wetterdienst auch bei der Sonnenscheindauer. Demnach gab es bundesweit im Schnitt 2.025 Sonnenstunden, so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2022 18:00 Uhr