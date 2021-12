2022 steht die nächste Volkszählung an

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: In Deutschland wird es im kommenden Jahr wieder eine Volkszählung geben. Elf Jahre nach dem letzten Zensus sollen zahlreiche Daten aktualisiert werden - etwa zur Zahl der Einwohner sowie zu deren Erwerbstätigkeit und Wohnsituation. Vorwiegend sollen vorhandene Verwaltungsdaten genutzt werden, es sind aber auch Befragungen geplant. Stichtag ist am 15. Mai. Rund 10 Millionen zufällig ausgewählte Personen werden dann unter anderem zu ihrer Ausbildung und Arbeitssituation befragt, hieß es vom Statistischem Bundesamt. Nur ein Teil der Fragen soll in persönlichen Gesprächen geklärt werden, die meisten können online beantwortet werden. Der Zensus findet alle zehn Jahre statt, turnusmäßig wäre dies 2021 der Fall gewesen - der Termin wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.12.2021 09:45 Uhr