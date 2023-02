2022 kamen fast eine Million Asylbewerber in die EU

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD und Grüne weisen beim politischen Aschermittwoch Vorwürfe Söders zurück

Vilshofen: Beim politischen Aschermittwoch haben sich die Parteien den traditionellen Schlagabtausch geliefert. Bayerns SPD-Landeschef von Brunn warf CSU-Chef Söder Selbstdarstellertum statt zukunftsgerichteter Politik vor. Söder habe besonders in der Energiepolitik versagt. Das nur etwa halb so große Flächenland Brandenburg habe bereits drei Mal so viele Windräder wie Bayern. Der CSU-Chef hatte zuvor in seiner Rede in Passau die Bundesregierung scharf angegriffen. Söder kritisierte unter anderem Wirtschaftsminister Habeck wegen dessen Energiepolitik und bezeichnete ihn als schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten. In Landshut warf die Grünen-Spitzenkandidatin Schulze dem CSU-Chef Untätigkeit bei wichtigen Themen wie der Energiepolitik und dem Umweltschutz vor. Zudem bekräftigte Schulze den Regierungsanspruch ihrer Partei nach der Landtagswahl am 8. Okober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2023 14:00 Uhr