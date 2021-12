2022 hat in etlichen Ländern schon begonnen

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Während der Countdown bis Mitternacht in Deutschland noch läuft, hat 2022 in etlichen Ländern der Welt bereits begonnen. 26 Stunden dauert es insgesamt, bis der ganze Globus morgen Mittag um 13 Uhr unserer Zeit ins neue Jahr gerutscht ist. Den Anfang machten auch diesmal die Inselstaaten Samoa und Kiribati im Pazifik, es folgten Länder wie Australien, Südkorea, die Philippinen, China und Indien. Deutschlands größte Silvesterparty in Berlin am Brandenburger Tor fällt auch diesmal wieder aus. Das ZDF veranstaltet eine große Silvestershow ohne Publikum. Das Areal ist weiträumig abgesperrt, Schaulustige hatten kaum Chancen, in die Nähe zu kommen. Laut den Corona-Schutzmaßnahmen des Senats gilt an 53 Orten in Berlin ein Versammlungs- und Feuerwerksverbot, dazu gehören etwa der Potsdamer Platz und der Breitscheidplatz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.12.2021 21:15 Uhr