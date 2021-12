2022 hat in eingen Ländern bereits begonnen

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wellington: In einigen Ländern hat das neue Jahr bereits begonnen. Die Bewohner der Südsee-Paradiese Samoa, Tonga und Kiribati waren weltweit die Ersten, die am Vormittag unserer Zeit das Jahr 2022 begrüßten. Anders als im vergangenen Jahr, als wegen der Corona-Pandemie öffentliche Feuerwerke abgesagt worden waren, durften etwa auf Samoa wieder Böller gezündet werden. Am Mittag folgte Neuseeland, wo allerdings wegen der Ausbreitung von Corona die meisten Veranstaltungen und das berühmte Feuerwerk vom Sky Tower in Auckland abgesagt wurden. Im australischen Sydney waren hingegen - anders als beim letzten Jahreswechsel - wieder Zehntausende Zuschauer zum farbenprächtigem Feuerwerk vor der Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses zugelassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2021 18:00 Uhr