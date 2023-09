2022 gab es 80.000 Attacken auf Einsatzkräfte

Berlin: Die Behörden in Deutschland haben im vergangenen Jahr mindestens 80.000 Attacken auf Einsatzkräfte registriert. Das geht aus einer Umfrage des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ in allen Bundesländern hervor. Am häufigsten wurden demnach Polizisten angegriffen - weit vor Rettungskräften und Feuerwehrleuten. Spitzenreiter im Ländervergleich ist nach absoluten Zahlen Nordrhein-Westfalen. In Bayern wurden mehr als 19.000 Fälle gezählt – die häufigsten Tatbestände waren demnach tätlicher Angriff, Beleidigung und Widerstand. Die Quote betroffener Einsatzkräfte war der Umfrage zufolge in Bayern besonders hoch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 07:45 Uhr