2022 bringt zahlreiche neue Vorschriften

Ostbeauftragter will Tradition der "Runden Tische" wiederbeleben

Berlin: Der Ost-Beauftragte der neuen Bundesregierung will die Diskussionskultur beleben, um so die Demokratie in Ostdeutschland zu stärken. In einem Interview verwies der Ostbeauftragter Schneider auf die Runden Tische aus der Zeit der friedlichen Revolution hin. Diese seien eine im Osten erarbeitete Tradition ohne hohe Eintrittsbarrieren wie bei einer Partei. Über die Stimmung im Osten sagte Schneider, die Wut gehe weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Ein Erklärungsansatz sei der hohe Veränderungsdruck der letzten Jahrzehnte. Verwundert zeigte sich der SPD-Politiker über die Haltung des Ostens zum Impfen. Seinen Worten zufolge hat dies mit einem rückläufigen Vertrauen in den Staat und die Institutionen zu tun. Offenbar symbolisiere die Impfung den Staat, auch weil die Regierung dazu aufrufe, so Schneider.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2022 18:00 Uhr